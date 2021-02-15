Son dakika haber... Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışı - Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen

İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında değişiklik: 20 yaş altı yasağı 12 yaş altına çekildi

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Son dakika haber... Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı.