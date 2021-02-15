Son dakika haber... Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışı - Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen
15.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:52
Son dakika haber... Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı.
Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı