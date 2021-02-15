Son dakika haber... Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışı - Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışı - Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen

15.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:52

Son dakika haber... Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı.

Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı. (3)

Son dakika haber... Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışı - Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen
Son dakika haber... Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışı - Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen
Son dakika haber... Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışı - Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen
Son dakika haber... Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışı - Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan İrem Derici Emina Jahovic Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Arda Turan Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışı - Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 12:52:33. #1.16#
title