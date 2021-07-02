Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Etiyopya hükümetinin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Etiyopya hükümetinin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz"

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: 'Etiyopya hükümetinin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da Federal Hükümetin Ateşkes ilanı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin Tigray'da 28 Haziran 2021 tarihinde ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşılandığını ifade edildi. Bölgede şiddetin biran evvel son bulmasının gerektiğini belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılmasını teminen ilan edilen ateşkesi mevcut ihtilafın çözümüne yönelik atılmış doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, tarihi bağlara dayanan ilişkilerinin bulunduğu Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'den İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin Yunan mahkemesince tekrar reddedilmesine tepki Açıklaması
Türkiye'den İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin Yunan mahkemesince tekrar reddedilmesine tepki Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Cedi Osman Fatih Terim Emre Kocadağ Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Etiyopya hükümetinin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 21:11:56. #1.16#

title