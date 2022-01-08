Son dakika haber... Etiyopya hükümeti ülkedeki bazı muhalif liderlere af kararı çıkardı

Etiyopya hükümeti, merkezi hükümete karşı isyan başlatan bazı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Etiyopya'nın ana muhalefet partilerinden Oromo Federalist Kongresi (OFC) ve Balderas Partisi üst düzey yöneticilerini affettiğini duyurdu.

Etiyopya Hükümet İletişim Servisi tarafından yapılan açıklamada, mahkum edildikleri cezalara ilişkin bilgi verilmeyen muhalif liderler arasında TPLF kurucularından Sebhat Nega ve kız kardeşi Kidusan Nega ile Tigray bölgesine askeri operasyon sırasında yakalanan 3 muhalif üst düzey örgüt üyesinin olduğu belirtildi.

Affedilen üst düzey muhalif liderler arasında OFC'den Jewar Muhammed ve Oromalı şarkıcı Hachalu Hundesa da bulunuyor.

2019'da kurulan Gerçek Demokrasi İçin Balderas Partisi Başkanı ve eski gazeteci Eskinder Nega da affedilen muhalif liderlerden oldu.

Merkezi hükümete karşı isyan başlattıkları için hüküm giyen muhaliflerin ne zaman serbest bırakılacağı henüz açıklanmadı.

Bir yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da, barışın tesis edilmesi için ilk kez 29 Aralık 2021'de, 11 kişiden oluşan Ulusal Diyalog Komisyonu kurulmuştu.

TPLF'ye bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Hükümet güçleriyle isyancılar arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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