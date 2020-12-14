Son dakika haber... Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 50 bine yaklaştı
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Son dakika haber... Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 50 bine yaklaştı

14.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:24

Son dakika habere göre Sığınmacı kampından detaylar Sığınmacıların kamptaki yaşantısı Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, Federal Hükümet Güçleri'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik sürdürdüğü operasyonda yaşanan çatışmalar nedeniyle, komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısının 50 bine...

Sığınmacı kampından detaylar

Sığınmacıların kamptaki yaşantısı

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, Federal Hükümet Güçleri'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik sürdürdüğü operasyonda yaşanan çatışmalar nedeniyle, komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısının 50 bine yaklaştığı bildirildi. Çatışmalardan kaçarak Sudan'ın doğusundaki Kassala Eyaleti'ne ulaşanlar, Hamdayit kampına yerleştiriliyor.

Son dakika haber... Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 50 bine yaklaştı
Son dakika haber... Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 50 bine yaklaştı
Son dakika haber... Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 50 bine yaklaştı
Son dakika haber... Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 50 bine yaklaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Hjaj

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