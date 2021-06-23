Son dakika haber... Etiyopya'da pazar yerine düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişi öldü

Son dakika haberine göre Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.