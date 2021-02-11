Son dakika haber... Etiyopya'da çatışmaların sürdüğü Tigray'da son 2 ayda 108 kadın tecavüze uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Etiyopya'da çatışmaların sürdüğü Tigray'da son 2 ayda 108 kadın tecavüze uğradı

11.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:57
Son dakika haber... Etiyopya'da çatışmaların sürdüğü Tigray'da son 2 ayda 108 kadın tecavüze uğradı

Son dakika haber... ADDİS Etiyopya'da ordunun isyancılara yönelik operasyon başlattığı Tigray eyaletinde sadece son 2 ayda 108 kadının tecavüze uğradığı bildirildi.

ADDİS Etiyopya'da ordunun isyancılara yönelik operasyon başlattığı Tigray eyaletinde sadece son 2 ayda 108 kadının tecavüze uğradığı bildirildi.

Ülke meclisine bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu'nun (EHRC) yayımladığı son raporda, geçen 2 ayda Mekelle, Ayder, Adigrat ve Wukro hastanelerine çok sayıda tecavüz vakasının geldiği ifade edildi.

Uzun süredir ülke gündeminde olan tecavüz olaylarında sayının 108 olarak kayda geçtiği aktarılan raporda, "Komisyon, Tigray'da erişilemeyen bölgeler de dahil olmak üzere can kaybı, yaralama, cinsel şiddet, yağmalama ve diğer insan hakları ihlallerine ilişkin ihbarlar aldı." ifadesine yer verildi.

Raporda, insani yardım faaliyetlerinin genişletilmesine rağmen ihtiyacın karşılanabilmesi için çabaların artırılması gerektiğine işaret edildi.

Etiyopya'da bir dönem Tigray'ı yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik Kasım 2020'de başlatılan operasyon sürüyor.

Çok sayıda elebaşı isim sağ veya ölü olarak ele geçirilirken, Birleşmiş Milletler (BM) bazı mıntıkalarda çatışmaların sürdüğünü rapor ediyor.

Addis Ababa hükümeti, insani yardım kuruluşlarının erişimini kısıtladığı için eleştirilere maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Barış Manço Özcan Deniz Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Etiyopya'da çatışmaların sürdüğü Tigray'da son 2 ayda 108 kadın tecavüze uğradı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 13:03:24. #1.15#
title