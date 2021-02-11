Son dakika haber... Etiyopya'da çatışmaların sürdüğü Tigray'da son 2 ayda 108 kadın tecavüze uğradı

ADDİS Etiyopya'da ordunun isyancılara yönelik operasyon başlattığı Tigray eyaletinde sadece son 2 ayda 108 kadının tecavüze uğradığı bildirildi.

Ülke meclisine bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu'nun (EHRC) yayımladığı son raporda, geçen 2 ayda Mekelle, Ayder, Adigrat ve Wukro hastanelerine çok sayıda tecavüz vakasının geldiği ifade edildi.

Uzun süredir ülke gündeminde olan tecavüz olaylarında sayının 108 olarak kayda geçtiği aktarılan raporda, "Komisyon, Tigray'da erişilemeyen bölgeler de dahil olmak üzere can kaybı, yaralama, cinsel şiddet, yağmalama ve diğer insan hakları ihlallerine ilişkin ihbarlar aldı." ifadesine yer verildi.

Raporda, insani yardım faaliyetlerinin genişletilmesine rağmen ihtiyacın karşılanabilmesi için çabaların artırılması gerektiğine işaret edildi.

Etiyopya'da bir dönem Tigray'ı yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik Kasım 2020'de başlatılan operasyon sürüyor.

Çok sayıda elebaşı isim sağ veya ölü olarak ele geçirilirken, Birleşmiş Milletler (BM) bazı mıntıkalarda çatışmaların sürdüğünü rapor ediyor.

Addis Ababa hükümeti, insani yardım kuruluşlarının erişimini kısıtladığı için eleştirilere maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş