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Eşyaları Küçükçekmece'de dere kenarında bulundu, polis dereye kendisinin atladığını tespit etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eşyaları Küçükçekmece'de dere kenarında bulundu, polis dereye kendisinin atladığını tespit etti

Küçükçekmece'de 4 Eylül tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Ahmet Çetin'in cesedi Beylerbeyi'nde bulundu. Olayla ilgili Çetin'i son kez gören bir arkadaşı gözaltına alındı. Arkadaşının ifadesinin alınmasının ardından suçsuz olduğu belirlenirken, polis Ahmet Çetin'in dereye kendisinin atladığını tespit etti.

4 Eylül tarihinden beri kendisinden haber alınmayan Ahmet Çetin'in (24) akrabaları Küçükçekmece'de polise giderek kayıp başvurunda bulunmuş, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Ekiplerin çalışmalarıyla, Çetin'in eşyaları Küçükçekmece'deki Hasanoğlu Deresi'nde bulundu. Polis, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürerken, Ahmet Çetin'i son gören kişi olduğu öğrenilen Murat K. isimli arkadaşı bir televizyon programına bağlanarak olayla ilgili açıklamada bulundu. Murat K.'nin açıklamalarını çelişkili bulan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsı gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

Dereye kendi isteğiyle atlamış

Burada sorguya alınan Murat K., Ahmet Çetin ile alkol aldıklarını, arkadaşının bir anda üzerini çıkarıp dereye atladığını iddia etti. Murat K.'nin ifadesinin devamında, ailesinin ne tepki vereceğini bilmediği için olayı kimseye anlatmadığını söylediği öğrenildi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, eldeki bilgilerin ve ifadelerin incelenmesi, olayla ilgili yapılan çok yönlü çalışmalar sonucu Ahmet Çetin'in dereye kendi isteği ile atladığını tespit etti. Olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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