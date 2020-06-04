Son dakika haber: Eşya dolabının içine saklanmış iki kesenin içinde bin 186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Son dakika haber: Eşya dolabının içine saklanmış iki kesenin içinde bin 186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika haberleri... Eşya dolabının içine saklanmış iki kesenin içinde bin 186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda eşya dolabının içerisinde gizlenmiş halde bulunan kesenin içerisinde bin 186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

04.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:55

Eşya dolabının içine saklanmış iki kesenin içinde bin 186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda eşya dolabının içerisinde gizlenmiş halde bulunan kesenin içerisinde bin 186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Cemaliye Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir ikamette yapılan aramada, bin 186 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap (extacy) ele geçirildi.

Operasyon anı kamerada

Operasyon anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde evde arama yapan polis ekipleri eşya dolabının içerisinde iki kese buluyor. Kesenin içerisinde yapılan incelemede ise yüzlerce extacy hap ele geçiriliyor.

Uyuşturucu operasyonu konusu ile ilgili, firari durumundaki 3 şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışmalar başlatıldı.

Son dakika haber: Eşya dolabının içine saklanmış iki kesenin içinde bin 186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: İHA

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