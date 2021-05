Son dakika haber... Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annelerini ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Espiye Kaymakamı Taner Tengir, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Belediye Başkan Mustafa Karadere'nin de yeraldığı ziyaretlerde Tengir, şehit anneleri ile sohbet etti, kendilerine hediyeler verdi.

Kaymakam Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, anneliğin yeri doldurulamayan, sözcüklerle ifade edilemeyen dünyadaki en ulvi duygu olduğunu söyledi.

Karşılıksız tek sevginin, annelerin çocuklarına duyduğu sevgi olduğunu vurgulayan Tengir, "Onların sevgisi her şeyin üstünde ve her şeye değer bir sevgidir. Bu yüzden en değerli varlıklarımız olan annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık