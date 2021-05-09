Son dakika haber... Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annelerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annelerini ziyaret etti

Son dakika haber... Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annelerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Espiye Kaymakamı Taner Tengir, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Belediye Başkan Mustafa Karadere'nin de yeraldığı ziyaretlerde Tengir, şehit anneleri ile sohbet etti, kendilerine hediyeler verdi.

Kaymakam Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, anneliğin yeri doldurulamayan, sözcüklerle ifade edilemeyen dünyadaki en ulvi duygu olduğunu söyledi.

Karşılıksız tek sevginin, annelerin çocuklarına duyduğu sevgi olduğunu vurgulayan Tengir, "Onların sevgisi her şeyin üstünde ve her şeye değer bir sevgidir. Bu yüzden en değerli varlıklarımız olan annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

Anneler Günü hediyesi eşinin böbreği oldu
Anneler Günü hediyesi eşinin böbreği oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Chloe Loughnan Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annelerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 15:58:39. #1.14#

title