Son dakika haber! Espiye'de selde yıkılan Yeşilköy Kızılçukur Mahalle Camisi ibadete açıldı

GİRESUN (AA) - Espiye'de 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle yıkılan ve hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Yeşilköy Kızılçukur Mahalle Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, dualar edildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, 10 ay gibi kısa sürede yeniden yapılan caminin hayırlı olmasını diledi.

Selde şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Ünlü, "Afetlerden ders çıkartmalıyız. Ev, okul, bina yaparken dere kenarlarından uzak yerlere yapmalıyız. Rabbim bir daha ülkemize ve bölgemize afet göstermesin. Camilerimizi cemaatsiz bırakmayalım. Caminin yapılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

İl Müftüsü Ramazan Topcan ise caminin 3 kattan oluştuğunu ve 320 metrekare alan üzerine yapıldığını belirterek, caminin inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Ünlü, caminin yapıldığı arsayı bağışlayan hayırsever Mustafa Şeker'e plaketi takdim etti.

Cami, İlçe Müftüsü Koçak'ın kıldırdığı öğle namazıyla ibadete açıldı.

Açılış törenine Espiye Kaymakamı Taner Tengir, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, daire amirleri, köy muhtarları, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

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