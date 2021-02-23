Son dakika haber: Esnaf, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen desteklerin bir yıl daha devam etmesini istiyor

Son dakika haberleri: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sağlanan desteklerin bir yıl daha devam etmesini istediklerini belirterek, esnafın vergi borcunun ertelenmesi ve sosyal güvenlik primlerinin...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sağlanan desteklerin bir yıl daha devam etmesini istediklerini belirterek, esnafın vergi borcunun ertelenmesi ve sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, AA muhabirine, salgında en çok zarar gören kesimin esnaf olduğunu söyledi.

İş yerleri kapalı esnafın beklentisinin, ekmek teknelerinin en kısa sürede gerekli tedbirler alınarak açılması olduğunu ifade eden Palandöken, esnaf ve sanatkarın gizli işsizliğin önleyicisi olduğunu, dolaylı vergide en büyük kaynağın da yine bu kesimden sağlandığını dile getirdi.

Palandöken, "Esnaf için vergi beyannamelerinin verileceği mart ayı 'dert ayı'. Pandemi nedeniyle açılamayan ya da işleri düşen esnafımızın vergi borcunun ertelenmesini istiyoruz." dedi.

Cirolardan dolayı esnafın birinci sınıf defter tutmak zorunda kaldığına dikkati çeken Palandöken, "Esnafımızın sattığı ürünlerin meblağı yüksek, karı düşük olduğu için ciro yükseliyor. Onun için de defter tutma hadlerinin yükseltilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Palandöken, diğer taraftan salgın döneminde giderleri oldukça yükselen esnafın sosyal güvenlik primlerini ödemekte zorlandığını, primlerin düşürülmesinin de öncelikli talepleri olduğunu vurguladı.

"Destekler bir yıl daha sürdürülmeli"

Kovid-19 salgını döneminde verilen desteklerin devam ettirilmesinin esnafı az da olsa rahatlatacağını anlatan Palandöken, "Henüz pandemi bitmedi, iş yerleri açılsa bile verilen desteklerin bir yıl daha sürdürülmesi gerekir. İş yeri açmakla hemen para kazanılmıyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yapılandırılan borçlarda ilk taksit ödemelerinin de mart başında sona ereceğini hatırlatarak, henüz iş yerlerini açamayan veya yarı zamanlı çalışan esnafın borç ödemesini yapamayacağını, bunun için de yapılandırma borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlanması gerektiğini aktardı.

Haksız rekabete karşı küçük esnafın korunması yönünde atılan adımları desteklediklerine işaret eden Palandöken, en kısa sürede AVM'ler ve zincir marketlerin faaliyetlerini düzenleyen Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik öngören yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır