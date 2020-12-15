Son dakika haber! Esnaf destekten kısmen memnun
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Son dakika haber! Esnaf destekten kısmen memnun

15.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:22
Son dakika haber! Esnaf destekten kısmen memnun

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından esnaflar ile verdiği müjdeleri değerlendirdi.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından esnaflar ile verdiği müjdeleri değerlendirdi.

Başkan Birsen, esnafa verdiği yeni kolaylıklardan dolayı Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere teşekkür ederken, 'Müjde kapsamında beklentimize tam cevap bulmuş değiliz" diye eksikliklerini dile getirdi. Başkan Ekrem Birsen "Tabi ki esnaf ve sanatkarlarımıza yapılan her türlü desteği için şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak tam beklentimize cevap bulmuş değiliz. Özellikle mağdur olan 5-6 sektörümüze acil nakli yardımların devam etmesini istiyoruz. Örnek verecek olursak; kahvehaneler, okul kantinleri, servis araçları, lokantalar, kafeteryalar, hamamlar ve buna benzer işletmelere daha acil yardımlar bekliyoruz. Bunları kategorice edecek olursak; 1. sırada kahvehaneler ve okul kantinleri en mağdur olan sektörler. 2. sırada lokantalar, pastaneler, berber, kuaförler ve servis araçları ve son olarak taksi, dolmuşlar, giyim sektörü gruplara acil destek bekliyoruz. Bu uzun kredi, faizsiz kredi de olabilir. Yine hibe destek de olabilir. Bu yapılan bin liralık, 500 veya 750 liralık kira yardımlar için teşekkür ederiz. Ama gerçek mağduriyeti yaşayan kesimlere de acilen daha işe dökünecek onları ayakta tutabilecek, iş yerlerini kapatmak düzeyde destekler bekliyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Başkan Birsen, verilen borçların ödeme süresi ilgili konuşurken, "31 Aralık son bulacak olan bu yeniden yapılandırma yasanını tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Bunun 31 Aralık 2021'i kapsayacak tüm borçlarımızın içine dahil edilmesine ve 6. ayında temiz bir sayfa açılmasına imkan sağlayacağını bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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