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Son dakika haber! Eskişehirspor'la sözleşmesi biten Erdal Akdari teklifleri değerlendiriyor Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Geçen sezon forma giydiği TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcu Erdal Akdari, yurt içi ve yurt dışından gelen transfer tekliflerini değerlendirdiğini söyledi.

Son dakika haber! Eskişehirspor'la sözleşmesi biten Erdal Akdari teklifleri değerlendiriyor Açıklaması
11.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:37

Geçen sezon forma giydiği TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcu Erdal Akdari, yurt içi ve yurt dışından gelen transfer tekliflerini değerlendirdiğini söyledi.

Almanya 3. Lig ekiplerinden SV Babelsberg 03'ten 2018-2019 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olan Erdal Akdari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takımda forma giydiği için kendisini şanslı hissettiğini anlattı.

Eskişehirspor'un Türkiye'nin köklü camialarından biri olduğunu vurgulayan Erdal, "Eskişehirspor köklü bir aile. Orada oynamak büyük şerefti. Almanya başta olmak üzere yurt dışından transfer teklifleri var. Fakat ben Türk futbolu için ter dökmek istiyorum. Türkiye'de Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinden teklifler geldi, geliyor. Değerlendirme aşamasındayım." diye konuştu.

"Futbolcular, maske ve sosyal mesafe kurallarını sürekli hatırlatmalı"

Erdal Akdari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin bir an önce bitmesini ve futbolcular ile kulüplerin taraftarıyla eskisi gibi coşkuyla statlarda olmasını istediğini bildirdi.

İnsan sağlığına önem verilmesi gerektiğinin altını çizen tecrübeli futbolcu, şöyle konuştu:

"Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadelede, Sağlık Bakanı'mız Fahrettin Koca'nın sesini daha fazla duyurabilmek adına spor camiasının elini taşın altına koyup, taraftarını etkileyecek paylaşımlarda bulunması gerekiyor. Bir akım başlatalım ve taraftarımızı pozitif anlamda etkileyelim. Futbolcuların sosyal medyadan düzenli olarak maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatması görevini üstlenmeleri gerekiyor. Bir paylaşımla binlerce insana ulaşabilen futbolcular, maske ve sosyal mesafe kurallarını sürekli hatırlatmalı. Şimdi bizlere düşen görev, 'maske ve sosyal mesafe' hatırlatmalarını yaparak spora destek vermektir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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