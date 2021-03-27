Son dakika haber: Eskişehirspor'da 5 futbolcu ve 1 personel koronavirüse yakalandı

Son dakika spor haberine göre Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Kırmızı siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı. Testi pozitif çıkan isimlerin takip, tedavi ve izolasyon süresi başlamış, tesislerimizde önlemler artırılmıştır" denildi.

ALTINORDU MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOREskişehirspor, 4 Nisan Pazar günü oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını, teknik direktörü Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde sürdürüyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bugünkü idmana testleri pozitif çıkan oyuncular katılmazken, takım antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı