Son dakika haber... Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız göreve başladı Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Valiliğinden Eskişehir Valiliğine atanan Erol Ayyıldız, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Valiliğinden Eskişehir Valiliğine atanan Erol Ayyıldız, görevine başladı.

Valilik makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayyıldız, devlete ve Eskişehirlilere hizmet etme fırsatı sunmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yunus Emre, Seyyid Battal Gazi, Şücaeddin Veli gibi gönül erlerinin mayaladığı ve Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı topraklar olmasından dolayı Eskişehir'in önemine işaret eden Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Eskişehir, kara ve demir yollarında merkezi bir konumda bulunması ve bu yönüyle Kurtuluş Savaşı'nın önemli direnme noktalarından biri olması sebebiyle Milli Mücadele şehridir. 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliğine ev sahipliği yapması, bu sebeple Türk dünyasının önemli bir buluşma noktası olması; Kırım'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve daha başka yerlerden gelip Anadolu'ya sığınan kardeşlerimize kucak açması ve onların barış içinde yaşamaları dolayısıyla bir huzur şehridir. Saygın üniversiteleri, yetmiş bine yakın örgün öğretim ve 800 bini aşkın Açıköğretim Fakültesine kayıtlı üniversite öğrencisiyle bir eğitim başkentidir."

Vali Ayyıldız, Eskişehir'in özellikle havacılık, raylı sistemler, makine imalatı, elektronik gibi kümelenmelerde öne çıkan ve birbirinden nitelikli sektörleriyle her geçen gün büyümesini devam ettiren bir sanayi şehri olduğunu vurguladı.

Eskişehir'in, tarihi Odunpazarı evleri, Kurşunlu Camisi ve Külliyesi, Yazılıkaya Frig Vadisi, Sivrihisar Ulu Cami, Han Yeraltı Şehri, Seyyid Battal Gazi Külliyesi ve bunların yanında park, bahçe ve müzeleriyle yüz binlerce turisti ağırlayan bir turizm şehri olduğunu anlatan Ayyıldız, "Her şeyden önce uzun yıllar Şeyh Edebali'yi ağırlayan, güzide ilim, irfan erbabının yetiştiği, her türlü hizmete layık güzel insanların olduğu bir gönül şehridir. Bu anlamda Eskişehir'e hizmet etmeyi mukaddes bir vazife olarak telakki ediyorum. Rabb'im kendine, milletimize, Eskişehirli hemşehrilerimize hizmet etmeyi bize nasip etsin. Rabb'im bizleri ve bizleri sevenleri utandırmasın." diye konuştu.

"Bizim amacımız Eskişehirspor'u Süper Lig'de görmek"

Ayyıldız konuşmasının ardından bir gazetecinin, zor günler geçiren TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un durumu ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Kendisinin de futbol oynadığını aktaran Ayyıldız, "Bizim amacımız en kısa zamanda Eskişehirspor'u Süper Lig'de görmek. Bize bu konuda ne düşüyorsa samimiyetle o yükün altına girer ve gücümüzün son damlasına kadar onu veririz. Hem bir futbolsever olarak, bu sporu yapan bir kişi olarak, Eskişehirspor'un Süper Lig'de olması, önceliklerimizin en başında. Bunu da Eskişehirlilerle yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA