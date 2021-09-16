Son dakika haber... Eskişehir Ticaret Odası'ndan yangın mağdurlarına 2 tır yardım

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı aracılığıyla, yangın mağdurları için başlatılan yardım kampanyası kapsamında temin edilen 306 parça ev eşyasının Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na teslim edildiği bildirildi.

Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ETO Başkanı Metin Güler'in çağrısıyla ETO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı aracılığıyla ülkenin güney illerinde yaşanan yangın felaketi mağdurlarının yaralarını sarmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonuyla bölgedeki vatandaşların ihtiyaç duyduğu ev gereçlerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, ihtiyaç tespitinin tamamlanmasının ardından ETO tarafından yangın mağduru ailelere gönderilmek üzere 116 çekyat, 50 yatak, 50 baza, 50 set üstü ocak, 40 buzdolabı olmak üzere toplam 306 parça ev eşyası satın alındığı, temin edilen 2 tır dolusu ev eşyasının bölgedeki vatandaşlara ulaştırmak üzere Eskişehir'den Antalya'ya gönderildiği kaydedildi.

Yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile bir araya gelen ETO Başkanı Metin Güler, yangının yaralarının sarılması için vesile olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.