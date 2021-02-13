Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
13.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:43
Son dakika haberi: Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık