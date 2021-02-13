Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

13.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:43

Son dakika haberi: Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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