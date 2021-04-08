Son dakika haber... ESKİŞEHİR POLİSTEN KAÇARKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞÜP BELİNİ KIRDI

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Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR'de 12 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 kadın, apartman ve çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de 12 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 kadın, apartman ve çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı. Hırsızlık şüphelilerinden biri olan Funda U. ise polisten kaçmak isterken 2'nci kattan düşerek belini kırdı. Şüphelilerin girdikleri apartmanlarda tanınmamak için yüzlerini gizledikleri ve engelli taklidi yaptıkları ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir evden 250 bin liralık ziynet eşyasının çalınması üzerine soruşturma başlattı. Polis ekipleri hırsızlığın meydana geldiği apartman ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelilerin Seher C., Meriban C., Cankız U., Funda U. ile Arzum C. olduğunu belirledi.

BALKONDAN ATLADI, BELİ KIRILDI

Şüphelilerden 4'ü Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Funda U. ise polis ekiplerinden kaçmak istediği sırada evin 2'nci kattaki balkondan aşağı atladı. Yaralanan Funda U., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Funda U.?nun belinin kırıldığı tespit edildi.

12 HIRSIZLIK DOSYASINDAN TUTUKLANDILAR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde 12 farklı hırsızlık dosyasından ifadeleri alınan şüpheliler Seher C., Meriban C., Cankız U. ve Arzum C. tutuklanarak cezaevine konuldu. İfadesi hastanede alınan Funda U. hakkında da mahkemece tutuklama kararı verdi.

YÜZLERİNİ KAPATIP, ENGELLİ TAKLİDİ YAPMIŞLAR

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği apartman ve çevresindeki güvenlik kameralarında şüphelilerin, içeri girdikten sonra tanınmamak için yüzlerini gizlediği ve topallayıp engelli taklidi yaptıkları, apartmandan çıktıklarında ise normal yürüdükleri belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı