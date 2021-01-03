Son dakika haber: Eskişehir polisi 1 ton mama ile sokak hayvanlarını besledi

Son dakika habere göre Eskişehir'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sokak hayvanlarını besledi.

Eskişehir'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sokak hayvanlarını besledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlilerince önceden belirlenen alanlara yaklaşık 1 ton mama bırakıldı.

Kış mevsimi ve sokağa çıkma kısıtlama nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken veya çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar