Son dakika haber! Eskişehir merkezli 3 ilde 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 40 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Eskişehir merkezli 3 ilde 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 40 gözaltı

Son dakika haberleri: Eskişehir merkezli 3 ilde 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 40 gözaltıESKİŞEHİR merkezli 3 ilde, usulsüz sağlık kurulu raporu alan ya da alınmasına yardım eden ve sahte rapor düzenlediği belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

21.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:35

Eskişehir merkezli 3 ilde 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 40 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde, usulsüz sağlık kurulu raporu alan ya da alınmasına yardım eden ve sahte rapor düzenlediği belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, Erzincan ve Tekirdağ'da, usulsüz sağlık kurulu raporu alan veya alınmasına yardım eden ve sahte rapor düzenleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, başka şahıslara ait olduğu tespit edilen heyet raporları, SGK raporları gibi evrak ve dokümanlar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden 35'i serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve haksız kazanç sağlama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 1 şüphelinin ise halen arandığı belirtildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! Eskişehir merkezli 3 ilde 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 40 gözaltı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Güncel
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü Spor
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Dünya
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hacı Bektaş Yaşar Güler Angela Merkel Hacı Bektaş Veli
Magazin Hadise Onur Saylak Halit Ergenç Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Can Bartu Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Eskişehir merkezli 3 ilde 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 40 gözaltı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 12:05:36. #1.14#
title