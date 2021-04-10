Son dakika gündem: ESKİŞEHİR EMNİYETİNDEN EĞİTİMLİ KÖPEK GÖSTERİSİ

Villasına yapılan baskında dikkat çeken detay! Kimse görmesin diye branda çektirmiş

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Acımasız diktatör bu kez eğitim bakanını idam etti! Nedeni de olay kadar garip

Gözaltına alınan 10 emekli amiralin ifadeleri ortaya çıktı! İstedikleri tek bir şey var

Son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ıncı yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Köpek Eğitim Merkezi tarafından gösteri düzenlendi.

ESKİŞEHİR'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ıncı yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Köpek Eğitim Merkezi tarafından gösteri düzenlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Şehit Polis Memuru Ali Sevim yerleşkesi bahçesinde düzenlenen gösteriye, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları, şehit Ali Sevim'in eşi Demet Sevim ile oğlu 6 yaşındaki oğlu Eyüphan Sevim katıldı. Gösteride polis köpekleri, özel olarak hazırlanan parkurda görevliler eşliğinde çeşitli gösteriler sundu. Köpeklerin, temsili olarak saldırıda bulunan bir kişiye müdahalesi ve çantaların içerisine gizlenen uyuşturucuları bulmaları ilgiyle izlendi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, 2020-2021 yılları arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 250'nin üzerinde olaya müdahale edildiği, bu olaylarda 561 kişinin yakalandığı, 24 şüpheli tutuklandığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu suçlarından yaklaşık 950 olayda bin 593 kişiye işlem yapıldığı 200 zanlının ise tutuklandığı ve bu operasyonlarda toplam 30 kilo esrar, 8,5 kilo metamfetamin,10 bin 161 uyuşturucu hap, 1 kilo 250 gram skunk ile 13 kilo bonzai ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı