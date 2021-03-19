Son dakika haber! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 29 gram skunk ele geçirildi
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Son dakika haber! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 29 gram skunk ele geçirildi

19.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:41
Son dakika haber! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 29 gram skunk ele geçirildi

Son dakika haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şahıs serbest bırakıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKOTİM) tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Eskibağlar Mahallesi'nde yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 2 şüpheli sahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 29,25 gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatılan 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şahıslardan 1'inin ifadesi alınarak savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli şahıs ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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