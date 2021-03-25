Son dakika haber: Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle otomobillerinde mahsur kalan ailenin imdadına jandarma yetişti
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Son dakika haber: Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle otomobillerinde mahsur kalan ailenin imdadına jandarma yetişti

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle otomobillerinde mahsur kalan ailenin imdadına jandarma yetişti

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de yoğun kar yağışı yüzünden otomobillerinde mahsur kalan 3 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Eskişehir'de yoğun kar yağışı yüzünden otomobillerinde mahsur kalan 3 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayan Emre Çağlamaz, Kaymaz Mahallesi'nden yola çıktıklarını, Beylikova ilçesi İkipınar Mahallesi'ne gittikleri sırada eşi Nergiz Çağlamaz ile 15 aylık bebeklerinin bulunduğu otomobilin yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kara saplandığını bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahsur kalan aileye ulaşarak sağlıklı şekilde evlerine gitmelerini sağladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordinasyon kurularak kısa sürede kar ve tipiden kapanan yol ulaşıma açılarak kara saplanan araç kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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