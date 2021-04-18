Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
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Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı

Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda Eskibağlar Mahallesi'nde K.A.'nın gece yarısı yoğun şekilde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli K.A. ile birlikte toplam 5 şüpheli yakalanırken, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama emri ile şahsın adresinde arama yapıldı. Yapılan aramada 515 adet uyuşturucu hap, 115,66 gram bonzai, 3,86 gram toz esrar, 3,49 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 4 şüpheliye 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan K.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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