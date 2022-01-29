Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki adrese düzenledikleri operasyonda iki zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 310,84 gram esrar, sentetik uyuşturucu ile iki tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Haber

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