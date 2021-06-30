Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İnönü-Kütahya yolunda durdurdukları yolcu otobüsünde bulunan İ.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin seyahat ettiği otobüsün koltuk cep kısmında poşet içinde 49,60 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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