Son dakika haber | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

10.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:48
Son dakika haber | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üst aramasında ve evlerinde 510,88 gram esrar, 130,8 gram sentetik uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap ile hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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