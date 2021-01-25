Son dakika haber | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla polisin evlerinde arama yaptığı şüphelilerin pencereden sokağa attıkları 59,27 gram metamfetamin, hassas terazi ile 600 lira ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla polisin evlerinde arama yaptığı şüphelilerin pencereden sokağa attıkları 59,27 gram metamfetamin, hassas terazi ile 600 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eskibağlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen T.Y., Ç.K. ve H.İ.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda evin penceresinden sokağa atıldığı belirlenen 59,27 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 600 lira ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan T.Y., Ç.K. ve H.İ.S., ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı