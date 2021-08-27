Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili Eskişehir-Bursa kara yolu polis uygulama noktasında durdurdu.

Araçta arama yapan polis ekipleri, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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