Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili Eskişehir-Bursa kara yolu polis uygulama noktasında durdurdu.
Araçta arama yapan polis ekipleri, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar