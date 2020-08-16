Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de, sokak satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, sokak satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında 4 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 12,04 gram skunk ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA