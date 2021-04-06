Son dakika haber: Eskişehir'de trafik kazasına karışan şüphelinin elektrik trafolarından kablo çaldığı belirlendi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde elektrik trafolarından kablo çaldığı iddia edilen zanlı, trafik kazası sonucu yakalandı.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde elektrik trafolarından kablo çaldığı iddia edilen zanlı, trafik kazası sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Mahmudiye-Konya kara yolu üzerinde bir aracın yol kenarına devrildiği bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Ö.S'ye ait otomobilde yaptığı incelemede, elektrik trafolarından çalındığı belirlenen kablolar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar