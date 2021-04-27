Son dakika haber: Eskişehir'de tek katlı evde helyum gazından kaynaklanan patlama hasara yol açtı
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Son dakika haber: Eskişehir'de tek katlı evde helyum gazından kaynaklanan patlama hasara yol açtı

Son dakika haber: Eskişehir'de tek katlı evde helyum gazından kaynaklanan patlama hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de uçan balonların helyum gazıyla şişirildiği tek katlı evde meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Eskişehir'de uçan balonların helyum gazıyla şişirildiği tek katlı evde meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Çam Sokak'ta tek katlı bir evde patlama meydana geldi.

Helyum gazından kaynaklandığı belirtilen patlamada ev kullanılamaz hale geldi. Patlama nedeniyle çevredeki evlerde de küçük çaplı hasar oluştu.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, gazetecilere, evi kiralayan kişinin uçan balon şişirip ailesini geçindirmeye çalıştığını söyledi.

Açıkgöz, yaralanma ya da can kaybının olmamasına sevindiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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