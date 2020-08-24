Son dakika haber: Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de "trafikte yol verme" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de "trafikte yol verme" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde E.A. ile Y.A. arasında "trafikte yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A, üzerinde taşıdığı tabancayla E.A'yı kolundan yaralayıp olay yerinden kaçtı.

112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan E.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Y.A'yı suç aleti silahla birlikte kent merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA