Son dakika haber! Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haber! Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı Araç içinde saldırıda kullanılan silahla yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi Eskişehir'de, aralarında yaşanan tartışma sonucu tabanca ile bir kişiyi yaraladıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

01.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:19

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Araç içinde saldırıda kullanılan silahla yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, aralarında yaşanan tartışma sonucu tabanca ile bir kişiyi yaraladıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple C.Y., S.P. ve B.K arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından C.Y.'yi tabanca ile yaralayan şahıslar olay yerinden kaçtı. Suçluların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucunda şüpheliler S.P. ve B.K. Kıbrıs Şehirtler Caddesi üzerinde araç içinde kullandıkları silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. S.P. ve B.K. isimli şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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