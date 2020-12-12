Son dakika haber! Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı

12.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:38
Son dakika haber! Eskişehir'de polisin

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp, otomobille kaçan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp, otomobille kaçan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Kent merkezinde devriye görevini yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'ta şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Polisleri fark ederek araçla kaçan kişilerin bulunduğu otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu.

Otomobilde yapılan aramalarda 2 tabanca ile kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve dur ihtarına uymadıkları" gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

İlgili Haberler

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 3 bin 726 lira ceza uygulandı
"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 3 bin 726 lira ceza uygulandı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye ceza yağdı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye ceza yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Defne Samyeli Hakan Taşıyan
Spor Sörloth Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:43:09. #1.15#
title