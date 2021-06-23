Son dakika haber... Eskişehir'de polis, sahipsiz oğlağı koruma altına aldı
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Son dakika haber... Eskişehir'de polis, sahipsiz oğlağı koruma altına aldı

Son dakika haber... Eskişehir'de polis, sahipsiz oğlağı koruma altına aldı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de polis ekiplerince sahipsiz şekilde bulunan oğlak, muhafaza altına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince sahipsiz şekilde bulunan oğlak, muhafaza altına alındı.

Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde başıboş dolaşan bir oğlak gördü.

Polis ekipleri, oğlağın güvenliğini sağlamak amacıyla trafik akışını kesti ve hayvanı muhafaza altına aldı.

Oğlağın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber... Eskişehir'de polis, sahipsiz oğlağı koruma altına aldı
Son dakika haber... Eskişehir'de polis, sahipsiz oğlağı koruma altına aldı
Son dakika haber... Eskişehir'de polis, sahipsiz oğlağı koruma altına aldı
Son dakika haber... Eskişehir'de polis, sahipsiz oğlağı koruma altına aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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