Son dakika haber... Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 5 şüpheli yakalandı

10.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:38
Son dakika haber... Eskişehir'de polis ekiplerinin

Son dakika haberler: Eskişehir'de polis ekiplerini fark ederek kaçan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerini fark ederek kaçan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskibağlar, Yenibağlar, Emek, Huzur ve 71 Evler mahallelerinde devriye görevi yapan Asayiş Şubesi ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, "dur" ihtarına uymayıp kaçan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerlerinde 4 tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri süren zanlılara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gereçesiyle toplam 15 bin 750 lira uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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