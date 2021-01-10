Son dakika haber... Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Eskişehir'de polis ekiplerini fark ederek kaçan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerini fark ederek kaçan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskibağlar, Yenibağlar, Emek, Huzur ve 71 Evler mahallelerinde devriye görevi yapan Asayiş Şubesi ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, "dur" ihtarına uymayıp kaçan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerlerinde 4 tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri süren zanlılara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gereçesiyle toplam 15 bin 750 lira uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar