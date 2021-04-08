Son dakika haber | Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timleri, Satılmışoğlu Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Ergül D'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı Ergül D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar