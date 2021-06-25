Son dakika haber: Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Burak T. idaresindeki 16 ES 541 plakalı otomobil, çevre yolunun Gündoğdu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Alper'e (68) çarptı.
Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar