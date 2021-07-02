Son dakika haber: Eskişehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Eskişehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Eskişehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nermin Karabulut (63) idaresindeki 42 AP 996 plakalı otomobil, Sarıcailyas Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi.

Kazada Hayri Arslangiray (70) hayatını kaybetti, sürücü Karabulut ile Sultan Uyar (87) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Fatih Terim Metin Oktay Taylan Antalyalı Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Eskişehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 12:04:16. #1.15#

title