Son dakika haber! Eskişehir'de otellere yönelik Kovid-19 denetiminde 98 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Eskişehir'de otellere yönelik Kovid-19 denetiminde 98 kişiye para cezası uygulandı

14.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:22
Son dakika haber! Eskişehir'de otellere yönelik Kovid-19 denetiminde 98 kişiye para cezası uygulandı

Son dakika haber... Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki oteller denetlendi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki oteller denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerince 17 otelde yapılan denetimlerde, kayıtsız olarak bulundukları ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları belirlenen 98 kişiye 308 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen bir kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Denetlenen otellerden ikisinin sorumluları hakkında kayıt dışı müşteri aldıkları, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Ayşegül Çınar Meghan Markle Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Eskişehir'de otellere yönelik Kovid-19 denetiminde 98 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 13:23:52. #1.14#
title