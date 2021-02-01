Son dakika haber... Eskişehir'de kumar operasyonlarında 13 ayda 4 bin 113 kişiye para cezası uygulandı
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Son dakika haber... Eskişehir'de kumar operasyonlarında 13 ayda 4 bin 113 kişiye para cezası uygulandı

01.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:32
Son dakika haber... Eskişehir'de kumar operasyonlarında 13 ayda 4 bin 113 kişiye para cezası uygulandı

Son dakika haber: Eskişehir'de bazı derneklerin yönetim binaları ile lokallerine son 13 ayda düzenlenen operasyonlarda 4 binden fazla kişiye idari para cezası verildi.

Eskişehir'de bazı derneklerin yönetim binaları ile lokallerine son 13 ayda düzenlenen operasyonlarda 4 binden fazla kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan ekipler, farklı isimler altında kurulan bazı derneklerin binalarında kumar oynatılmasına ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

Yasa ve yönetmeliklere uymadıkları belirlenen derneklerin mühürlendiği operasyonlarda, güvenlik kameraları ve gözcüler sayesinde baskınlardan kurtulmak isteyenlere göz açtırılmıyor.

Gizli geçit, tavan arası, sonradan yapılan zula, kalorifer peteği yerleştirilen duvarların arkası, havalandırma boşlukları gibi yerlere saklanan kumar ve tombala makineleriyle ekipmanlarına el konuluyor.

Ekipler, bazı derneklerin yönetim binaları ile lokallerine son 13 ayda yaptıkları baskınlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 4 bin 113 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 12 milyon 198 bin lira ceza uyguladı.

Operasyonlarda, 10 tombala makinesi, 24 televizyon, 4 güvenlik kamerası, telsiz ve 6 silah ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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