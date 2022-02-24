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Son dakika haber | Eskişehir'de köprü duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika haber | Eskişehir'de köprü duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi: Eskişehir'in Beylikova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Zülkefil Keptiğ (70) idaresindeki 26 YA 861 plakalı motosiklet, Doğray Mahallesi yakınlarında hızlı tren için kullanılan alt geçidin duvarına çarptı.

Sürücü Keptiğ olay yerinde yaşamını yitirdi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Beylikova, Eskişehir, Güncel, Haberler

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