Son dakika haber | Eskişehir'de köprü duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
AA, Emrah Yaşar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi: Eskişehir'in Beylikova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Zülkefil Keptiğ (70) idaresindeki 26 YA 861 plakalı motosiklet, Doğray Mahallesi yakınlarında hızlı tren için kullanılan alt geçidin duvarına çarptı.
Sürücü Keptiğ olay yerinde yaşamını yitirdi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel