Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

02.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:16
Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 7 bin 800 dal sarılmış sigara ile 70 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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