Son dakika haber! Eskişehir'de jandarmadan kadın sürücülere karanfil
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Son dakika haber! Eskişehir'de jandarmadan kadın sürücülere karanfil

08.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:53
Son dakika haber! Eskişehir'de jandarmadan kadın sürücülere karanfil

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehrin girişlerinde yaptıkları asayiş uygulaması sırasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil verdi.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehrin girişlerinde yaptıkları asayiş uygulaması sırasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, Eskişehir-Seyitgazi yolu 10. kilometresindeki yol uygulama noktasında durdurulan otomobil ve otobüslerde bulunan kadın yolcularla karanfil dağıttı.

Kadın sürücüler ve vatandaşlar kendilerine verilen çiçekler için ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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