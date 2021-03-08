Son dakika haber! Eskişehir'de jandarmadan kadın sürücülere karanfil

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehrin girişlerinde yaptıkları asayiş uygulaması sırasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil verdi.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehrin girişlerinde yaptıkları asayiş uygulaması sırasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, Eskişehir-Seyitgazi yolu 10. kilometresindeki yol uygulama noktasında durdurulan otomobil ve otobüslerde bulunan kadın yolcularla karanfil dağıttı.

Kadın sürücüler ve vatandaşlar kendilerine verilen çiçekler için ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar