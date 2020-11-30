ESKİŞEHİR - Jandarmadan kaçan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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ESKİŞEHİR - Jandarmadan kaçan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

30.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:44

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Eskişehir-Bursa kara yolunda faaliyet gösteren akaryakıt istasyonundan 8 kışlık lastiğin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kapsamlı araştırmalar sonucu 2 zanlının kimlikleri ve hırsızlıkta kullandıkları araç belirlendi.

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Şüpheliler, takip sırasında Bilecik'in Bozüyük ilçesi girişindeki kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Ekipler, zanlılardan T.G'yi kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, kaçan C.E'yi ise saklandığı evin kömürlüğünde yakaladı.

C.E'nin "hırsızlık, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal" gibi 13 suçtan arandığı, çok sayıda hırsızlık kaydının ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.G. ise serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR - Jandarmadan kaçan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
ESKİŞEHİR - Jandarmadan kaçan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
ESKİŞEHİR - Jandarmadan kaçan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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