Son dakika haber... Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahiler Mahallesi'nde bulunan Ahiler Mağarası yakınında kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, 2 dedektör ile kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.