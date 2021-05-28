Son dakika haber | Eskişehir'de iş yeri önündeki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
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Son dakika haber | Eskişehir'de iş yeri önündeki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haber | Eskişehir'de iş yeri önündeki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Eskişehir'de bir iş yerinden halı ve sehpa takımının çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Eskişehir'de bir iş yerinden halı ve sehpa takımının çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Emek Mahallesi'ndeki bir mobilya satış mağazasına 3 tekerlekli ve kasalı elektrikli bisikletle gelen 1'i kadın 2 şüpheli, iş yeri önündeki halı ve sehpa takımını alarak kaçtı.

Bir süre sonra mağaza önüne çıkan çalışanlar, halı ve sehpaların yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını inceleyerek durumu polise bildirdi.

Hırsızlığın yansıdığı görüntüleri alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mağaza çalışanı Berivan Keskin, gazetecilere, hırsızların müşteri gibi ürünlere baktığını söyledi.

Zanlıların önce araçlarıyla dükkanın önünden geçtiklerini sonra da geri geldiklerini belirten Keskin, "Bizim içeride olduğumuzu görünce de müşteriymiş gibi ürünlere bakıyor. Araçtaki kadına beğendiriyor, kadın da hangisi olacağına karar verdikten sonra alıp gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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