Son dakika haber! Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.
Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar