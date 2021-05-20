Son dakika haber! Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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