Son dakika haber... Eskişehir'de gözaltına alınan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 9 Kasım'da kent merkezinde belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile çeşitli kitap ve dergiler ele geçirilmişti.

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